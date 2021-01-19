شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تُعلن إشراك الصناع بمدينة دمياط للأثاث فى مبادرات آفاق تسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم الاثنين، مع المهندس عمرو فتحى، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة واشراك الصناع ببعض المبادرات خلال الفترة القادمة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن..

وناقشت المحافظ، آليات مشاركة مدينة دمياط للأثاث ، بالمعرض الذى ستقيمه وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة أسيوط، مطلع فبراير القادم وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمحافظة المنيا نوفمبر الماضي، للترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى على المستوى المحلى، وكذا إشراك الصناع بالمدينة بمبادرات فرش الوحدات السكنية ببعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تشكيل لجنة لتلقى الطلبات واختيار الصناع الراغبين فى المشاركة، مشيرة إلى حرص المحافظة وكافة الأجهزة المعنية على فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناع بمدينة دمياط للأثاث وإستعادة مكانة الأثاث الدمياطى بخريطة الصناعة المحلية وإنطلاقها نحو العالمية.