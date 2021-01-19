شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"اس تى سى" يتصدر الأسهم الصاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحاً 56.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8931.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% خاسراً 85.25 نقطة ليغلق عند مستوى 25739.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 332.3 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

صعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%.

وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اس تي سي" بنسبة 5.12%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.79%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 4.78%، فيما تراجع 114 سهماً على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 4.28%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.69%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "ريدان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 366.2 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة.