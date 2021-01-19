شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وحيداً بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 1.5مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11450 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2305 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13928 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" متساوى الأوزان، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة.