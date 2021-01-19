شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفتة عن خطة توصيل الغاز للمنازل للعام المالى الجارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال فى خطة العام المالى الحالى 2020/2021 وفيما يلي كل ما يتعلق بتلك الخطة والتي كانت كالتالي:

س . ما هو عدد الوحدات المستهدفة توصيلة بالغاز الطبيعي 2020-2021؟ج .تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة ضمن خطة الوزارة لزيادة أعداد المستفيدين من هذا النشاط الذى يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.





س .ما هي نتائج الأعمال المحققة فى خطة العام المالى الحالى حتي الأن؟ج .المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل يسير بخطى متميزة محققاً نتائج أعمال فى خطة العام المالى الحالى بلغت نسبتها 55% منذ بداية يوليو الماضى وحتى منتصف شهر يناير الحالى وذلك على الرغم من التحديات المفروضة من جائحة كورونا





س . كم وصل عدد المستفيدين من المشروع منذ بداية النشاط وحتي الآن؟ ج .وصل إجمالى المستفيدين من المشروع إلى أكثر من11.8 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر منذ بدء النشاط، حيث ساهم الدعم الرئاسى والحكومى للمشروع بقوة في تحقيق أهداف التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى.





س .كم عدد المناطق المستهدف توصيلها خلال 2020-2021؟ج .من المخطط خلال خطة العام المالى الحالى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد عن 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة في عدد من محافظات الجمهورية، وقد تم تدفيع الغاز فعلياً إلى 34 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالي.







س . ما هو موقف تقدم الأعمال فى مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة؟ س . ما هو موقف تقدم الأعمال فى مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة؟ ج .تتضمن المرحلة الأولى التوصيل إلى5625 مخبزاً ضمن المناطق المتصلة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية يتم العمل على الانتهاء حالياً من 1800 مخبز تم تسليمها من هيئة السلع التموينية وهذه المخابز كلها ستعمل بالعدادات مسبوقة الدفع .

س.ماهي خطة تركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع؟ج . وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين، حيث تم تركيب حوالى 90 ألف عداد ومخطط الإنتهاء من تركيب حوالى 600 ألف عداد بنهاية العام المالى.