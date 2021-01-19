شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الاتصالات: مليار جنيه حجم سوق إكسسوارات المحمول بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن حجم السوق الرسمي لاكسسوارات الهاتف المحمول سجل نحو مليار جنيه، يمثل 50% من إجمالي حجم سوق إكسسوارات المحمول في مصر، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

ويصل حجم مبيعات الهواتف الذكية في مصر لعام 2020 إلى نحو 19 مليون جهاز، ذلك على الرغم من تصريحات ووكلاء للمحمول عن تباطؤ السوق خلال أزمة كوفيد 19وانخفاض الشحنات الواردة من الصين في بداية الأزمة.

ووفقا لرابطة مستوردى إكسسوارات المحمول"تحت الإنشاء" فقد دشنت تحالف يضم 63 من كبار التجار والمستوردين في هذا المجال لإطلاق مول تجاري.

وكانت بعض تقارير منذ عدة سنوات قد كشفت أن قيمة مبيعات الهواتف الذكية يصل إلى 35 إلى 40 مليار جنيه سنويا.