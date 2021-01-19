شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 54.79 دولار لبرنت و52.15 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 54.79 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 30 سنتا أو يعادل 0.5%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.15 دولار منخفضا بمقدار 21 سنتا.

وشهدت أسعار النفط تراجعا بدرجة أكبر عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي لامسته الأسبوع الماضي، منهية موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر بفعل تخفيضات الإنتاج وطلب صيني قوى، فى ظل تساؤلات بخصوص اتجاه السوق وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا وفقا لرويترز.

وكانت أسعار خام برنت الآجلة قد سجلت خسائر أسبوعية هي الأولي لها في ثلاثة أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت بمقدار 1.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي مرتفعة بمقدار 0.2%.