شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط بجلسة الاثنين للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.040% رابحاً 1.572 نقطة ليغلق عند مستوى 3643.523 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال عبر تنفيذ 426 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 8.56%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.98%، ثم سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 3.90%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.49%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.39%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 798.8 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة التغليف المحدودة، النتائج المالية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت إجمالي إيردات 9.1 مليون ريال عماني خلال عام 2020 مقابل 9.9 مليون ريال عماني خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 7.7%، وبلغ صافي الأرباح 329.2 ألف ريال عماني مقابل 166.7 ريال عماني بنسبة انخفاض 7.4%، خلال فترة المقارنة.

أعلنت شركة دواجن ظفار، النتائج المالية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت إجمالي إيردات مبيعات 9.1 مليون ريال عماني خلال عام 2020 مقابل 9.5 مليون ريال عماني خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 4.18%، وبلغ صافي خسائر 425.5 ألف ريال عماني مقابل 539.7 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 21.17%، خلال فترة المقارنة.