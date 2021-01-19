شكرا لقرائتكم خبر عن "ايركايرو " تسير رحلات جديدة للدنمارك والنرويج والسويد 21 فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني 21 فبراير القادم ، موعدا لتسيير 4 رحلات أسبوعيا بين كل من الغردقة و شرم الشيخ فى مصر و كوبنهاجن و بيلوند بالدنمارك يتبعها التشغيل الى أوسلو بالنرويج و ستوكهولم بالسويد إعتبارا من نهاية مارس 2021، يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني لإستعادة الحركة السياحية وفتح أسواق جديدة إلى مدن الجذب السياحى المصرية.

و تأتى هذه الرحلات المنتظمة بالتعاون مع الشركة الأم مصرللطيران من خلال إتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين الشركتين و الذى يتيح لركاب وعملاء مصرللطيران وإيركايرو إستخدام شبكتى الشركتين حيث يمكن للراكب الجمع بين القاهرة و شرم الشيخ و الغردقة فى تذكرة واحدة ليصبح إجمالى تشغيل الشركتين فى المرحلة الأولى 7 رحلات أسبوعيا ترتفع الى 10 رحلات مع بداية جدول صيف 2021.

وعلى صعيد الأسواق الجديدة تستعد آيركايرو لزيادة رحلاتها بين شرم الشيخ و طشقند بأوزبكستان لتصبح رحلتين أسبوعيا يومى الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع يضاف اليها رحلتين أسبوعيا بين القاهرة و طشقند إعتبارا من منتصف مايو 2021 .

و أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن فتح أسواق جديدة تزامنا مع سرعة إستعادة التشغيل الى الأسواق الحالية يأتى ضمن خطة آيركايرو فى ظل توجهات وزارة الطيران المدنى لإتخاذ تدابير تسويقية و بيعية تضمن تدفقات لشرائح متعددة من حركة الركاب تساهم فى عودة الحركة لطبيعتها بالمطارات المصرية و المنتجعات السياحية و الصناعات و الخدمات المعتمدة على تدفق حركة الركاب.

و تجدر الإشارة الى أن آيركايرو قد تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز A320Ceo-Sharklet فى شهر نوفمبر 2020 ومن المقرر أن تتسلم الطائرة الثانية من نفس الطراز فى نهاية فبراير 2021 من مصنع شركة آيرباص فى هامبورج بالإضافة الى انصمام ثلاث طائرات أخرى من ذات الطراز فى مايو و نوفمبر 2021 ليصبح أسطول الشركة 12 طائرة بنهاية العام الحالي ضمن خطة تستهدف الوصول الى 19 طائرة حديثة بمنتصف 2024.