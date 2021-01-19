شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. و"أبوظبى" تسجل أعلى مستوى فى 15عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.27% خاسراً 23.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8874.90 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.15% رابحاً 31.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2726.23 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار درهم ليغل عند مستوى 360.74 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 3.97% رابحاً 209.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5489.572 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى في 15 عاماً، وربح رأس المال السوقي نحو 18.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 769.109 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 22.1 مليار درهم.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.64% رابحاً 56.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8931.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% خاسراً 85.25 نقطة ليغلق عند مستوى 25739.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 332.3 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

صعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%.

وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اس تي سي" بنسبة 5.12%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.79%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 4.78%، فيما تراجع 114 سهماً على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 4.28%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.69%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "ريدان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 366.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.15% رابحاً 31.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2726.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 229.4 مليون سهم محققة ما قيمته 326.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3966 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.82%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.27%.

وقفز 23 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 6.14%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.14%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.8 مليون ورقة بقيمة 84 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.80%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.97% رابحاً 209.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5489.572 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 18.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 769.109 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.4 مليون سهم، بقيمة 688 مليون درهم، عبر تنفيذ 3782 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 6.42%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.10%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.91%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 7.86%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 3.43%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.4%، ثم سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.33%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 195.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 526 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.88%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.06% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.13%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%.

فيما تراجع سهما شركة البحرين للتسهيلات التجارية، إنوفست بنسبة 0.62%، 0.5%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحاً 8.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5662.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحاً 15.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6186.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 7.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4630.25 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4794.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.8 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9569 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.95%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.040% رابحاً 1.572 نقطة ليغلق عند مستوى 3643.523 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.8 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال عبر تنفيذ 426 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 8.56%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.98%، ثم سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 3.90%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.49%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.39%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 798.8 ألف ريال عماني.