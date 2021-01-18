شكرا لقرائتكم خبر عن «مذبحة بريكست».. شاحنات المحار وسط لندن احتجاجاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت أكثر من 20 شاحنة محار بحري في الطرق قرب البرلمان البريطاني وداونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين للاحتجاج على بيروقراطية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي خنقت الصادرات للاتحاد الأوروبي.

وكثير من الصيادين عاجزون عن التصدير للاتحاد الأوروبي منذ العمل بشهادات الصيد والفحوص الصحية والشهادات الجمركية في بداية العام الحالي مما أخر تسليم بضاعتهم ودفع المشترين الأوروبيين إلى رفضها.

ووقفت الشاحنات وعليها شعارات مثل «مذبحة بريكست» و«حكومة عاجزة تدمر صناعة المحار البحري» على بعد أمتار من مكتب جونسون في وسط لندن. وسألت الشرطة السائقين عما يحدث.

وقال جاري هودسون وهو مدير في شركة «فينتشر سيفودز» التي تصدر الكابوريا الحية والمصنعة وسرطان البحر للاتحاد الأوروبي، والتي لها شاحنات تقف بالقرب من داونينج ستريت «يساورنا شعور قوي بأن النظام يمكن أن ينهار».

وقال لرويترز «يحتاج بوريس جونسون إلى أن يكون أمينا معنا، ومع نفسه، ومع الشعب البريطاني فيما يتصل بالمشكلات التي تواجه هذه الصناعة».

وأضاف أن عملية واحدة احتاجت إلى 400 صفحة من وثائق التصدير في الأسبوع الماضي لشحن مركب واحد إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتاد ديفيد روزي، وهو مدير نقل في شركة «دي.آر كولين أند سون» التي يعمل فيها 200 شخص، إرسال شاحنة أو اثنتين كل ليلة إلى فرنسا تحمل الكابوريا الحية وسرطان البحر وغيرها قيمتها نحو 150 ألف جنيه إسترليني. وقال إنه لم يصدر صندوقا واحدا هذا العام.

وقال إن الصيادين «فقدوا سبل عيشهم في دقة ساعة» عندما خرجت بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي عشية العام الجديد.

(رويترز)