الشباب المحور والدافع الأهم في تحقيق التعافي الأخضر والاستدامة

أبوظبي:”الخليج 365”

أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن تحقيق التعافي الأخضر الذي يضمن النمو الاقتصادي بآلية صديقة للبيئة، يعتمد على تضافر جهود كافة مكونات المجتمع وفئاته، وبالأخص فئة الشباب التي تمثل المحور والدافع الأهم لتحقيق الاستدامة.

وقال في كلمته خلال مشاركته في منتدى شباب من أجل الاستدامة المقام افتراضياً: «إن القدرة على مواجهة كافة التحديات ترتبط بمدى التعاون والتنسيق بين كافة مكونات المجتمع وفئاته»، لافتاً إلى أن فئة الشباب تمثل العنصر الرئيسي في تعزيز قدرات المواجهة والنجاح؛ لما يملكه الشباب من معرفة وإمكانية للتعامل مع كافة التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى قدراتهم الإبداعية والابتكارية.

تمكين الشباب

وأكد أن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في رسم التوجهات المستقبلية يمثل أولوية في توجهات دولة الإمارات، وخلال العقود الماضية قطعت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة خطى واسعة في مسيرة دعم وتمكين الشباب على مستوى كافة القطاعات.

وأوضح أن وزارة التغير المناخي والبيئة، مواكبة لتوجهات الدولة، وعلى مستوى العمل من أجل البيئة والمناخ، دعمت تواجد الشباب، وعززت من قدراتهم الابتكارية، عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها إطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، وإطلاق استراتيجية شباب الإمارات للمناخ، كما تعتمد على الشباب في برامج ومشاريع وتوجهات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي والممارسة الفعلية لسلوكيات وآليات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وأضاف: كما عملت الوزارة على دعم ريادة الأعمال الخضراء والمستدامة، عبر العديد من المبادرات ومنها ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ (كليكس)، وتعزيز ريادة أعمال الشباب في مجال المزارع المستدامة المعتمدة على أحدث التقنيات.

الاستفادة من الدعم والفرص

وطالب الشباب بالاستفادة من الدعم والفرص التي توفرها الدولة؛ لتعزيز قدراتهم الابتكارية، للمساهمة في إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أن الابتكار شكل ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات، حيث عمد الوالد المؤسس المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة على مستوى العديد من القطاعات، وأهمها القطاع البيئي والزراعي، ما ساهم في تعزيز منظومة الزراعة، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة.

وأشار إلى أن أحدى أهم الفرص الداعمة لتمكين الشباب هي إتاحة القيادة الرشيدة المجال للشباب ولكافة فئات المجتمع للمشاركة في تشكيل مستقبل ال 50 عاماً المقبلة؛ لذا يجب أن يستفيد الشباب من هذه الفرصة، ويستغلوها بأفضل شكل، موضحاً أن قدرتهم على النجاح في رسم مستقبل الخمسين تعتمد على تعزيزهم لقدراتهم الابتكارية، والإلمام بتجارب ونجاحات التطوير والابتكار التي تم تطبيقها في الماضي والاستفادة منها، استشهاداً بقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «من لا يعرف ماضيه لا يمكنه الاستفادة من حاضره ومستقبله».

تشكيل المستقبل

من جهة أخرى، أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الافتراضي لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، أن القرارات التي يتخذها الشباب اليوم ستشكل العالم الذي سيعيشون فيه بالمستقبل.

وخاطب حضور هذا المنتدى الذي أطلقته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وذلك بهدف الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم لكي يصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل قائلاً: «من هنا تكمن أهمية أفعالكم وجهودكم، أياً كانت صغيرة أم كبيرة، في رسم ملامح حياتكم خلال السنوات والعقود القادمة».

وأضاف رئيس دائرة الطاقة: «هناك الكثير من الأدلة على تأثير تغير المناخ، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الهواء الذي نتنفسه، والمياه التي نشربها، والطعام الذي نستهلكه. ولتغير المناخ آثار على اقتصادنا وأعمالنا وصحتنا - والأهم من ذلك مستقبلكم أنتم - الشباب».

ودعا الشباب إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن مبادرات مثل منصة«شباب من أجل الاستدامة» هي مثال على الفرص التي توفرها أبوظبي للشباب لمشاركة آرائهم واهتماماتهم بشأن القضايا البيئية، بالإضافة إلى الحرص على تزويدهم بمجموعة من المهارات اللازمة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وإشراكهم في رسم خارطة الطريق للخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات.

وتناول في خطابه ثلاث أفكار رئيسية، تكمن الأولى في ضرورة تمتع الشباب بالمرونة والتكيف لمواكبة المتغيرات المستمرة التي تحدث في عالمنا، وأن يكونوا أكثر استعداداً للمستقبل. وانتقل المرر للفكرة الثانية، قائلاً: الشباب عامل أساسي لمستقبل الإمارات ونعتمد عليهم للمساعدة في تطوير العالم وبناء مستقبل أفضل، وكشباب وشابات، فهم يمثلون مجتمع المستقبل في الإمارات، بل وقادة المستقبل. أما الثالثة فركز فيها على ضرورة تبني الشباب مبادئ السلام والتسامح كقيم أساسية للحياة.