شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقـة» شريـك «أسبـوع أبوظبـي للاستدامـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، عن اتفاقها مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لتكون «شريكاً» لأسبوع أبوظبي للاستدامة؛ المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة. وستوفر «طاقة» من خلال هذه الشراكة وسائل الدعم لفعاليات ومبادرات الأسبوع الذي يجمع نخبة من القادة العالميين، ويعقد افتراضياً من 18 إلى 21 يناير الجاري، ويفسح المجال أمام سلسلة من النقاشات والحوارات الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية تسهم في دفع أجندة الاستدامة العالمية نحو الأمام.

وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، سيشارك جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «طاقة»، بكلمة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة بعنوان «تبني الاستدامة لبناء مستقبل مزدهر»، وسيلقي فيها الضوء على الدور الحيوي والفاعل الذي تسهم به «طاقة» ودولة الإمارات ككل، للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة.

وقال جاسم حسين ثابت: «يُعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أحد أهم الفعاليات التي توفر فرصة للحوار بين قادة الأعمال والخبراء وصانعي السياسات، والشركاء في القطاع، وأتطلع باهتمام لمخاطبتهم وتعريفهم بطاقة كشركة رائدة إقليمياً في قطاع المرافق. إن الاستدامة تُعتبر ركيزة استراتيجية لطاقة، ونحن نواصل التزامنا بتحقيق أهدافنا المتعلقة بها، إضافة إلى دعم أهداف دولة الإمارات. ويتجسد التزامنا في تحقيق تلك الأهداف وبناء مستقبل أكثر استدامة، عبر شراكتنا ودعمنا لأسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد أحد أهم ملتقيات المجتمع الدولي، ومحفزاً لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في العالم».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «باعتباره أحد أول الأحداث الدولية الرئيسية التي تعقد في العام، سيسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 في رسم خارطة الطريق لتحقيق التعافي الأخضر على مستوى العالم. وباستقطابه لنخبة من صناع القرار وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا، سيمثل الأسبوع منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف القطاعات، كما سيمهد الطريق من أجل بناء مستقبل مستدام للجميع».