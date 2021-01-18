شكرا لقرائتكم خبر تأسيس شركة «أمانة عسير» لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية عملاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل تأسيس شركة (أمانة منطقة عسير) لدعم القطاع البلدي في المنطقة، حيث تمثل الشركة نقلة نوعية وخطة طموحة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية العملاقة في المنطقة ومحافظاتها.

وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة (أمانة منطقة عسير) من ممثلين لكل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة عسير، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال. كما تم تعيين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي رئيسا لشركة (أمانة منطقة عسير)، وعضوية عدد من أعضاء هيئة تطوير منطقة عسير، ورجال الأعمال والقطاع الخاص.

وأكد أمين عسير في تغريدة على الحساب الرسمي لأمانة عسير على تويتر، أن تأسيس شركة الأمانة جاء وفق توجيهات الوازرة وتكوين المجلس التأسيسي لبدء العمل بأفكار طموحة وعمل دؤوب لتنمية المنطقة ومحافظاتها في شتى المجالات وفق استراتيجيات تطوير المنطقة التي هي محل متابعة من أمير المنطقة.

وقال إ»ن تأسيس الشركة جاء بناء على توجيهات الوزارة في إنشاء شركات خاصة بالأمانات وفق قرار وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، حيث تتضمن هذه الشركة أهدافا ومنهجيات وإعداد الخطط والمشاريع ذات الأولوية».

وأوضحت أمانة عسير، أنها تعتزم عبر هذه الشركة طرح الكثير من الفرص الاستثمارية والتنموية بالشراكة بين الأمانة والقطاع الخاص في مجالات بلدية وترفيهية وخدمية بعد دراستها مع بيوت الخبرة المتخصصة في هذه المشاريع وبما يتواءم مع المنطقة وطبيعتها.

وأشارت إلى أن الشركة تابعة ومملوكة لها، وتتولى دراسة الأفكار والإشراف وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية في مجالات السياحة والترفيه والخدمات البلدية، وخلق فرص متنوعة تكون جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وذكرت أن الشركة ستعمل على رفع مستوى جودة الخدمات ومواكبة رؤية المملكة 2030، ومتابعة المشاريع القائمة وتطوير بعض منها بأفكار ورؤى جديدة وإنشاء وتنفيذ وجهات سياحية كبيرة ذات قيمة استثمارية عالية تتناسب مع مكانة منطقة عسير سياحيا وتراثيا وثقافيا واجتماعيا، مبينة أنها ستسهم في تقديم الخدمات البلدية بفاعلية وكفاءة وتخطيط متطور، وستكون الذراع الاستثمارية الأولى للأمانة في تقديم وتنفيذ مشاريع كبيرة وتطويرية وتنموية عملاقة ذات النفع العام.