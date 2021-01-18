شكرا لقرائتكم خبر سابك تتجه لطرح وحدة البتروكيماويات المتخصصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت ثلاثة مصادر «إن (سابك) عينت الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال البتروكيماويات في طرح قد يجمع مئات الملايين من الدولارات.وقال مصدران «إن الشركة تبحث أيضا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية، وإن HSBC وJPMorgan من بين أولئك الذين هم في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.
وأصبحت المملكة، التي أطلقت الاكتتاب العام الأولي لأرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط للصفقات.
وتشجع المملكة المزيد من الإدراج وتسعى لتعميق أسواق رأس المال بموجب إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط.
وأوضحت رويترز أن المصادر امتنعت عن الكشف عن هويتها؛ لأن الأمر لم يعلن بعد. ولم ترد شركة الأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي التجاري على طلب للتعليق، في حين امتنع جي بي مورغان وإتش إس بي سي عن التعليق.
وسابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار، وتمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر سابك تتجه لطرح وحدة البتروكيماويات المتخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.