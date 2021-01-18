استقطاب استثمارات في 5 مجالات نوعية بينها الصناعات الحيوية

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وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن الوزارة تسعى لاستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة والترفيه.وأضاف خلال حضوره توقيع اتفاقية لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، أن ذلك سيسهم في توطين التقنية، وخلق الوظائف، ونقل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا وسوقا حيويا يعتمد على عوامل عدة من أهمها الكفاءات الشابة، وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية نموا، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمة الإنترنت في المملكة اليوم 30 مليون مستخدم، ومن المتوقع أن تصل نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 82.6% من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2022، مقارنة بـنسبة 73.2% في عام 2017.
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