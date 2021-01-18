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ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها الأحد الماضي (17 يناير 2021)، بين رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية محمد السبيعي، بحضور أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل على تنسيق الجهود والتعاون وتعزيز العمل المشترك، مما يحقق النفع والفائدة للمجتمع ولقطاع الأعمال في مجال التوعية بأضرار ومخاطر الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه، وذلك من خلال إقامة الفعاليات وبرامج التدريب والندوات التعريفية والتوعوية حسبما يتفق عليه الطرفان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفاقية تعاون أبرمتها غرفة الشرقية وجمعية مكافحة الاحتيال السعودية لتنسيق العمل المشترك بينهما لمكافحة الاحتيال، وتوعية المجتمع بأضراره والنتائج السلبية المترتبة عليه.ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها الأحد الماضي (17 يناير 2021)، بين رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية محمد السبيعي، بحضور أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل على تنسيق الجهود والتعاون وتعزيز العمل المشترك، مما يحقق النفع والفائدة للمجتمع ولقطاع الأعمال في مجال التوعية بأضرار ومخاطر الاحتيال وطرق كشفه والوقاية منه، وذلك من خلال إقامة الفعاليات وبرامج التدريب والندوات التعريفية والتوعوية حسبما يتفق عليه الطرفان.

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