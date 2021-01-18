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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأنعام بعقد طويل المدى.ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر (فرص) لإنشاء وتشغيل وصيانة المدينة بمساحة تبلغ 613610 م2، ومدة عقد تصل إلى 25 سنة. يذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصا من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المستثمرين للمنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

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