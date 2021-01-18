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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة ينبع اعتمدت الحسابات الختامية عن العام المالي 1441، كما أقرت بنود الموازنة للعام الحالي 1442، وصادقت على مشروع استثمار الأرض المملوكة للغرفة بوسط ينبع لإنشاء مشروع مركز غرفة ينبع التجاري لخدمات السيارة. وحققت الغرفة بنهاية عام 1441 عجزا أقل من عجز العام السابق، حيث بلغ هذا العام 155.863 ريالا، مقارنة بعجز العام السابق البالغ 1.689.007 ريالات بنسبة انخفاض 99.9%، وذلك لزيادة الإيرادات المحققة 294.940 ريالا، وكذلك انخفاض مصروفات بمبلغ 1.238.204 ريالات. غرفة ينبع غرفة ينبع

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