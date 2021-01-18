مركز الملك عبدالله المالي الأعلى عالميا في تصنيف الطاقة والتصميم البيئي

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شهادة LEED البلاتينية لـ«كافد» مقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)

أعلى تصنيف على مستوى العالم في نظام القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي مميزات ساهمت في حصول »كافد« على شهادة البلاتيني يستعين بنظام آلي متطور لجمع النفايات، حيث لا يسمح بدخول شاحنات القمامة

منطقة للمشي والترفيه على عمق 5.5 أمتار تحت سطح الأرض توفر جوا أبرد نسبيا

رصف الشوارع الداخلية بخرسانة تحتوي على مواد معاد تدويرها تقلل من درجة الحرارة

استخدام تقنيات للتقليل من استهلاك الطاقة مثل مصابيح LED والألواح الشمسية في الأبراج نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED): تأسس في 1998

من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)

غير ربحي يهدف لوضع إطار لآلية تعريف المباني الخضراء وتحديد عناصرها

تصنف المباني التي تنال الشهادة إلى 3 مراتب: المرتبة البلاتينية، الذهبية، الفضية

من أهم الأنظمة العالمية التي تدعم تغيير طريقة تصميم المباني والمجتمعات وبنائها وتشغيلها بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة بهدف تحسين جودة الحياة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاز مركز الملك عبدالله المالي «كافد» شهادة LEED البلاتينية كأعلى تصنيف على مستوى العالم في نظام «القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي» (LEED ND Platinum) المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC). ويعد نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من أهم الأنظمة العالمية التي تدعم تغيير طريقة تصميم المباني والمجتمعات وبنائها وتشغيلها بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة بهدف تحسين جودة الحياة. وقد حاز «كافد» الشهادة البلاتينية، نظرا لما يتميز به من استدامة وكفاءة في التصميم والاستهلاك للطاقة والمياه، بالإضافة إلى المخطط العام الذي يوفر سهولة التنقل بين أنحائه. ويبرز التزامه بالاستدامة من خلال منهجيته في استخدام الطاقة النظيفة وتصاميمه المبتكرة المراعية للبيئة، حيث يستعين بنظام آلي متطور لجمع النفايات وفرزها، مما يغني عن دخول شاحنات القمامة إلى «كافد»، وبالتالي يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما يبرز التزام «كافد» من خلال المخطط العام الذي يشمل «الوادي»، وهو منطقة للمشي والترفيه يصل بين أنحاء «كافد « ويقع على عمق 5.5 أمتار تحت مستوى سطح الأرض، ويوفر بذلك جوا أبرد نسبيا. كما تم رصف معظم الشوارع الداخلية بخرسانة تحتوي على بعض المواد المعاد تدويرها، وتقوم هذه الخرسانة بتقليل درجة الحرارة في «كافد» نظرا لما يحققه من معدل مرتفع في مؤشر الانعكاس الشمسي، إضافة إلى استخدام تقنيات مختلفة للتقليل من استهلاك الطاقة مثل مصابيح الشوارع LED واستخدام الألواح الشمسية في بعض الأبراج. يذكر أن نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تم تأسيسه في عام 1998 من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) غير الربحي لوضع إطار لآلية تعريف المباني الخضراء وتحديد عناصرها، حيث يتم تصنيف المباني التي تنال هذه الشهادة إلى 3 مراتب حسب تطبيقها للمعايير المطلوبة، وهي: المرتبة البلاتينية، والمرتبة الذهبية، والمرتبة الفضية.

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