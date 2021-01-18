شكرا لقرائتكم خبر الخريف: توطين الصناعات الدوائية أولوية قصوى للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن منظومة الصناعة تعمل على توطين الصناعات الدوائية بصفتها أولوية قصوى لدى الحكومة، ولما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، ولأي ظروف مستقبلية على مستوى سلاسل الإمداد، مشددا على أن جميع جهات منظومة الصناعة تتكامل أدوارها في جوانب توفير البنية التحتية اللازمة، وكذلك التمويل والدعم اللوجستي.

وشدد الخريف خلال جولته في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، ولقاء عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع، على أن ملف توطين الوظائف والاهتمام بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة للسعوديين لا يقل أهمية عن توطين الصناعة نفسها، مضيفا أن لدى القطاع الصناعي فرصة كبيرة لخلق وظائف نوعية في مختلف مناطق المملكة، وفي جميع الأنشطة الصناعية، ووجوب أن تراعى فيها نسب التوطين العالية والوظائف النوعية والمناسبة لأبناء الوطن.

وشملت جولة الوزير مصنع «رازي المدينة للصناعات الدوائية» الذي دشنه أخيرا أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، كأول مصنع دوائي بالمنطقة وتصل مساحته الإجمالية إلى 13,824م²

مع توسعته المستقبلية التي تبلغ 3473 م²، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

كما زار مصنع شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف م²، وينتج الحراريات غير المشكلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة وكذلك المغنيزيا المنصهرة، وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية،

بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب أفريقيا.

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

تأسست عام 2003

المساحة: 17مليون م²

أبرز الصناعات:

الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية

المنتجات الغذائية

الآلات والمعدات غير المصنفة

الصناعات التحويلية

المنتجات الجلدية

المنتجات الصيدلانية

المواد الكيميائية ومنتجاتها

المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

المنسوجات

الفلزات القاعدية

منتجات المطاط والبلاستيك

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

خارطة المصانع بمنطقة المدينة

الإجمالي: 334 مصنعا

رأس المال 113 مليار ريال

تتوزع إلى:

208 مصانع في المدينة

112 مصنعا في ينبع

2 مصنع في مهد الذهب

1 مصنع في خيبر

3 مصانع في بدر

3 مصانع في المهد

3 مصانع في العلا

2 مصنع في الحناكية

حجم الاستثمار في القطاع التعديني:6 مليارات ريال

أبرز الثروات الطبيعية من المعادن: