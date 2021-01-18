شكرا لقرائتكم خبر 3.4 آلاف زيارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة التجارة نحو 3.4 آلاف زيارة تفتيشية الأسبوع الماضي خلال الفترة من 8 إلى 14 يناير2021، وذلك لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحررت خلال الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع 372 مخالفة فورية وفقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى رصد مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات.

وشملت الزيارات التفتيشية على التوالي كلا من مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، وجازان، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، ونجران، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة.

وتؤكد (التجارة) مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا) مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10.000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما يتم فرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاما.

جولات التجارة: