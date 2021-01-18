شكرا لقرائتكم خبر تأسيس صندوق عقاري بـ 1.8 مليار لتطوير منتجع 5 نجوم بالمدينة الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية بصفتها المالك لأرض المشروع الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة (اف تي جي) للتطوير بصفتها مطور المشروع وشركة البلاد المالية بصفتها مدير الصندوق، بحضور مدير قطاع السياحة وجودة الحياة في وزارة الاستثمار، بغرض الاستعداد للبدء في إجراءات تأسيس صندوق استثمار عقاري مقفل وخاص بحجم 1.8 مليار ريال وفقا لاشتراطات هيئة السوق المالية، لتطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة ألعاب مائية وفلل فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) التي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor).

ويعد مشروع (ريكسوس اميرالد شورز) أحد أكبر المنتجعات السياحية المستهدف إنشاؤها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والفريدة من نوعها في المملكة، إذ من المزمع أن يتم إنشاء المنتجع على أرض بمساحة إجمالية وقدرها 275 ألف م2 وإطلالة ساحرة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 م ومجاورة لملعب الجولف.

500 غرفة

ومن المتوقع أن يكون المنتجع أحد أكبر الوجهات السياحة الترفيهية في المملكة، حيث يتميز بتنوع المرافق والوحدات الفندقية ويضم أكثر من 500 غرفة و35 فيلا فندقية فاخرة، بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر ذات طراز مميز وعصري.

ويتمتع المشروع بخيارات مختلفة لمرافق الإقامة توفر بيئة استثنائية للسياحة والترفيه والراحة والاستجمام، كما يوفر المنتجع حديقة ألعاب مائية متكاملة وعالمية المستوى وشواطئ وأندية مخصصة للأطفال وصالات رياضية بالإضافة إلى أكثر من 10 خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية التي بدورها ستقدم تجربة فريدة لزوارها.

رافد اقتصادي

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري أن المشروع سيسهم في تحسين جودة تجربة السائح في المملكة، انطلاقة حقيقية لتطوير وجهات سياحية تتناسب مع أهداف الصندوق في دعم تطوير مشاريع نوعية تسهم في تنمية هذا القطاع المهم في المملكة.

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع إطلاق استراتيجية تطوير منطقة الساحل الموازي لشواطئ المدينة وموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها أحد الروافد الاقتصادية التي تدعم مستهدفات رؤية 2030.

استثمارات واعدة

ويتبين من هذه الخطوة حجم الفرص السياحية الموجودة في المملكة التي يستهدفها صندوق التنمية السياحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد استثمارات واعدة بالقطاع السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ويحقق مساهمة فعلية لقطاع السياحة في زيادة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، حيث يطمح الصندوق إلى تمكين القطاع السياحي كواحد من أهم روافد الاقتصاد غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للشباب والفتيات.

يذكر أن العلامة التجارية

Rixos المشغلة للمشروع:

مملوكة بنسبة 70 % من قبل أكور العالمية (Accor) المتخصصة في قطاع الضيافة والفندقة والتي تمتلك ما يقارب 40 علامة تجارية في قطاع الفندقة والمشغلة لأكثر من 5000 فندق ومنتجع سياحي في 110 دول حول العالم.