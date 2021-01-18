شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 6.8 مليون ريال عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2020، بقيمة 6.810 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 68.1 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.10 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1%.

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 24 يناير الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة 20.8 مليون ريال.