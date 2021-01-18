شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد: «الغموض» يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين، إن غموضاً كبيراً لا يزال يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وإن تنامي التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يتطلب من الصندوق العثور على المزيد من الموارد.

وأضافت جورجيفا: إن توزيعاً جديداً لعملة الصندوق، حقوق السحب الخاصة، سيساعد في منح الدول حيزاً مالياً أكبر؛ لمواجهة الأزمة الصحية والتحول إلى اقتصاد رقمي وأخضر.

وأبلغت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، وهي الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي، الصحفيين أن من الواضح أن الحاجة إلى السيولة ما تزال كبيرة. وأضافت: إنها ستتشاور مع الدول الأعضاء بشأن خيارات لزيادة السيولة.

(رويترز)