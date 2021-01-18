شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينظر الاتحاد الأوروبي في انتزاع خدمات اليورو من لندن؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن الاتحاد بحاجة إلى «خطة رئيسية» لنقل الخدمات المالية باليورو من لندن إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، إذا كان يريد توسيع دور العملة الموحدة في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار الأمريكي. وأضاف ماركوس فيربر إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته.

وقال «نحتاج إلى خطة رئيسية واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسية في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي».

وأدلى فيربر بتعليقاته قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن تعزيز الدور العالمي لليورو، وتحديد سبل لتقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا عن التكتل. (رويترز)