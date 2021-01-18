أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الاثنين، حيث أثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتشديد القيود في أوروبا والصين المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.

وقد ساهمت البيانات المشجعة الصادرة في الصين لكل من الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي في كبح اتجاه هبوط الأسعار إلى حد ما.

وتراجع خام برنت تسليم آذار/مارس بنسبة 2ر0% إلى 98ر54 دولار للبرميل بعدما تراجع بنسبة 3ر2% الجمعة الماضية. كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 1ر0% إلى 36ر52 دولار بعدما تراجع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وقد تجاوز إجمالي إصابات كورونا حول العالم 95 مليونا فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين.