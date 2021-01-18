شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بـ 32 مليار دولار على طريق القاهرة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان في مصر، الأحد عقداً لبيع 21 مليون متر مربع (5200 فدان) من الأرض للشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

وقال هشام طلعت مصطفى رئيس الشركة للصحفيين في حفل التوقيع إن المشروع، الواقع على طريق القاهرة السويس السريع قرب العاصمة الإدارية الجديدة، سيكلف 500 مليار جنيه (32 مليار دولار)، وإن الشركة ستسدد مقابلاً نقدياً وعينياً نظير الأرض، التي لم يُكشف عن سعرها.