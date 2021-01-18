شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء «النصر» المصرية بسيارة كهربائية متطورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قيام شركة النصر لصناعة السيارات، بتوقيع اتفاقيتين مع شركة «دونج فنج» الصينية لإعادة تأهيل مصنع «النصر»، والاتفاق على إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، بحضور لياو ليتشيانج، السفير الصيني في القاهرة.

وقع الاتفاقيتين، عبر «الفيديو كونفرانس»، المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وواي وينشينج المدير التنفيذي للشركة الصينية، وتسانج تشن، المدير التنفيذي لشركة «دونج فنج للبحث والتصميم» التابعتين لشركة «دونج فنج» الصينية.

وقد تم التوقيع على عقدين: عقد الاتفاق على تصنيع السيارة (إيه 70) في مصر، وعلى تصميم وتوريد وتركيب خطوط التصنيع والتجميع والاختبارات اللازمة للسيارة.

ويجري العمل داخل شركة النصر للسيارات على قدم وساق من أجل إعادة ترميم وتهيئة المصانع لاستقبال المعدات الجديدة، وتركيبها طبقاً لتصاميم دونج فنج الصينية.

العلاقات مع الصين

وأشاد الوزير بعمق ومتانة العلاقات بين مصر والصين، مؤكداً أن التوقيع يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، التي تؤثر سلباً في الناس والاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي.

وأوضح الوزير أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع الشركة الصينية التابعة لمجموعة «دونج فينج»، وتعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين، حيث تنتج 3.5 مليون سيارة سنوياً مع شركائها الرئيسيين حول العالم.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تصنيع السيارات، التي تتبناها القيادة السياسية، والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع المهم، حيث تتعاون جميع الجهات والوزارات المعنية في الدولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع، ومواقف السيارات، من خلال إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، والعمل على تشجيع المستهلك لتغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل.

دراسات فنية وتجارية

وأوضح الوزير أن الوزارة استندت إلى دراسات فنية وتجارية في سوق السيارات الكهربائية الحديثة، نتج عنها اختيار الصين واختيار شركة «دونج فنج»، واختيار موديل السيارة «إيه 70»، للاستفادة من المردود الاقتصادي والبيئي، فضلاً عن مواكبة التوجه المتسارع في صناعة السيارات العالمية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، وتستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية، والشركات المصرية المتخصصة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية، حيث يتم حالياً الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة «دونج فنج»، وشركة «برايت سكايز» المصرية، والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه.

25 ألف سيارة

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 25,000 سيارة سنوياً، وطبقاً لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.

وأشاد السفير الصيني بالقاهرة، بالتعاون المثمر والمستمر بين مصر والصين، والذي تتمثل أحد مظاهره في الاتفاقية الإطارية بين شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة «دونج فنج»، مؤكداً دعم التعاون بين الشركات المصرية والصينية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد عام من المفاوضات المستمرة، وتبادل المعلومات الفنية بين فريقي العمل المصري والصيني، نتج عنها الاتفاق على نسب التصنيع المحلي.

شركات القطاع الخاص

ومن المقرر أن تبدأ فرق العمل مباشرة في مراحل إنشاء وتشغيل المصنع، وإبرام عقود توريد الأجزاء مع شركات القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات.

وتصل الفئة الأساسية للسيارة إلى سرعة قصوى 150 كيلومتراً في الساعة، بقدرة 145 حصاناً، ومدى قيادة يتخطى 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتحتوي على أنظمة أمان متطورة، إضافة إلى مواصفات رفاهية متعددة، مثل فتحة سقف وكراسيّ كهربائية وشاشة تحكم، ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما، وأنظمة أمان إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، ومؤشر ضغط الإطارات.