شكرا لقرائتكم خبر عن «جيه إل إل» ترصد 3 عوامل تسهم في تخفيف حدة تراجع العقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت جيه إل إل- شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، ندوة افتراضية من دبي، لمناقشة التوقعات السنوية لقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط، واستعرضت الشركة من خلال الندوة رؤيتها حول التوجهات العقارية التي من المتوقع أن تحرك قطاع العقارات في المنطقة خلال عام 2021.

وقدّمت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمحة عامة عن أبرز المواضيع التي تحدد مستقبل القطاع العقاري من بينها الاستدامة والاعتماد على التقنيات التي تزايد بصورة كبيرة خلال فترة انتشار الجائحة والتي بدورها ستعمل على تسريع وتيرة التعافي والنمو للقطاع في الفترة المقبلة.

وأكدت سلباق أن الفيروس الذي اجتاح العالم العام الماضي ساهم بتسليط الضوء على مواطن الضعف التي يعانيها مجتمعنا ونظامنا البيئي، ما دفعنا إلى مزيد من التركيز على استخدام التقنيات والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وأضافت سلباق: «يجب أن تكون هذه العناصر محور استراتيجيات التشغيل وتجربة العملاء حتى تتمكن الأعمال والشركات من ضمان نجاحها. وبالمضي قدماً، ستحدد هذه العناصر ملامح انتعاش قطاع العقارات والاستثمار العقاري خلال السنوات القادمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وفيما يلي توقعات جيه إل إل للقطاعات العقارية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021:

المساحات المكتبية

من المرجح أن تسهم عمليات تعديل المساحات المكتبية خلال عام 2021 في التخفيف من حدة التراجع في مستويات الطلب الناتج عن تنامي الاتجاه للعمل من المنزل حيث تركز معظم الشركات في تصميماتها على المستوى قصير الأجل إلى «الاستفادة مما هو متاح»، في ظل تصدر الرغبة في الحفاظ على السيولة كأولوية لأغلب الشركات. ومع ذلك، فمن المرجح أن تؤدي عمليات تعديل المساحات المكتبية على المدى الطويل إلى زيادة الطلب على المساحات.

وتابعت سلباق: «من المرجح أن يكون تقليل كثافة المقاعد وانتشار المساحات المشتركة واحدة من أكثر المزايا الدائمة التي تتسم بها بيئة المساحات المكتبية في فترة ما بعد انتشار الجائحة. الأمر الذي ينعكس على زيادة قاعات الاجتماعات وزيادة مساحات الفيديو/ الواقع الافتراضي وزيادة مساحات المناطق الخضراء والمساحات المخصصة لنواحي الصحة والرفاهية. وسيتعين أن تراعي عمليات تصميم المساحات المكتبية هذه العوامل، وأن تدعم الاستراتيجية التي تتمحور حول تجربة الموظف الأفضل في فئتها من جميع النواحي».

منافذ التجزئة

توسع ظهور قنوات التسويق عبر الإنترنت، والتي غيرت من آليات العمل بعد تزايد طلب تجار التجزئة على عقود إيجار تتسم بقدر أكبر من المرونة، في خطوة من شأنها أن تُمكن مجموعة متنامية من الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية من استكشاف واقع العمل من خلال المتاجر التقليدية، واختبار السوق قبل الالتزام بعقود إيجار طويلة الأجل وباهظة الثمن. كما إن ذلك يسهم في المساعدة على التكيف بشكل أسرع، ويشهد دخول مشغلين مبتكرين إلى السوق.

وقالت سلباق: «يمكن طرح عقود إيجار مرنة بصور متعددة تتنوع ما بين عقود الإيجار التقليدية التي تتضمن المزيد من شروط الإلغاء وحتى المساحة المجهزة بالكامل والجاهزة للاستخدام من قبل رواد الأعمال، على أن تكون مهلة إشعار إنهاء الإيجار شهراً واحداً فقط. وتزداد أهمية هذه الأشكال من عقود الإيجار بالنسبة للاستراتيجيات العقارية لتجار التجزئة والمستثمرين في ضوء بيئة سريعة التغير».

الفنادق والضيافة

وبحسب توقعات شركة جيه إل إل فإن التوجه لاستخدام مساحات العمل المشتركة سيعيد تعريف مفهوم الفنادق الحضرية، لتصبح واجهة شاملة تلبي مختلف الاحتياجات. وسيزيد الطلب من جانب الشركات الكبرى على مساحات العمل المشتركة، وسيستفيد نزلاء الفنادق من الموظفين ورجال الأعمال من التجهيزات المكتبية في الفنادق. ومن خلال تحويل المساحات غير المستغلة إلى مساحات عمل مشتركة وقاعات لعقد الاجتماعات/ الفعاليات، يمكن للمشغلين استعادة بعض الإيرادات التي ضاعت منهم، نتيجة تراجع حركة السياحة.

واختتمت سلباق: «تعمل الفنادق منذ فترة على استكشاف خيارات مساحات العمل المشتركة، ولكن زاد تركيزها في الوقت الحالي على هذا الجانب مع توقع استمراره خلال عام 2021. وقد يساعد ذلك الفنادق بشكل كبير على تعزيز علاماتها التجارية وزيادة إيراداتها».

