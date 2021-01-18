شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام أولى صفقات شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إبرام أولى الصفقات الاستثمارية تحت مظلة شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة»، وذلك من خلال صفقة استثمارية استراتيجية بين «مجموعة محمد هلال» الإماراتية، والشركة الإسبانية الناشئة (فيرتشو للأبحاث والتطوير) المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، والعاملة في «مجمع الشارقة للابتكار».

وتنص اتفاقية الاستثمار على مساهمة «مجموعة محمد هلال» في توسيع نطاق نشاط شركة «فيرتشو للأبحاث والتطوير» التي تعمل في مجمع الشارقة للابتكار، ليشمل أسواقاً خارج دولة الإمارات، وإطلاق مركز بحوث علمي بمواصفات عالمية تقنية يعتمد منهجية مبتكرة للذكاء الاصطناعي، تشمل التركيز على علم النفس باستخدام الخيول، وتطوير برامج رقمية ذكية مشابهة للألعاب الإلكترونية لتعزيز الصحة النفسية والذهنية، حيث يعتبر هذا الاستثمار الأول لمجموعة محمد هلال في مجال التكنولوجيا.

الشراكات الاستراتيجية

قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»: «إننا سعداء بأن نرى مثل هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية في المجمع عبر هذا النوع من التمويل الاستثماري ملاك ولإحدى المجموعات الاستثمارية الكبيرة التي تتخذ من المجمع مقراً لعملياتها وهي مجموعة محمد هلال، من خلال تمويلها الاستثماري في شركة تتخذ من المجمع كذلك مقراً لها، وهذا يدل على ثقة المستثمرين بالمجمع وما يضمه من شركات ناشئة وواعدة، حيث تساعد شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» على دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، وتوفير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، بالإضافة إلى تطوير تجمّعات اقتصادية عالمية في الدولة في مجالات الابتكار والإبداع والتصميم، ما يجعل الشركات المحلية ضمن الأفضل عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المتقدّمة، إذ تساعد الشبكة أصحاب الشركات على تلقي الاستثمارات والتفاوض على شروط كل صفقة من خلال الانضمام إلى مسرعة الأعمال وإعداد بياناتهم المالية والاستعداد لعرض أفكارهم على المستثمرين «الملائكة».

أما الشركات الناشئة فيتم اختيار مجموعة من الشركات الواعدة تخضع لشروط معينة يضعها المجمع وضمن برنامج مسرع للأعمال، يتم استحداثه لفترة زمنية محددة».

التمويل الحلم

وأضاف المحمودي «أن هذا النوع من التمويل يعتبر حلماً يراود الكثير من المشروعات الناشئة دائماً في الحصول على رضا ذلك المستثمر أو المستثمر الملاك، وعلى الرغم من سرعة الحصول على تمويل من مستثمر ملاك من بدائل التمويل الأخرى، إلا أن هؤلاء المستثمرين يتأنون كثيراً في تقديم المساهمة المالية ويحاولون اقتناص المشروعات الناشئة التي تقدم حلولاً تكنولوجية ثورية أو فريدة من نوعها أو تلك الشركات التي يتوقع أن تحوز قاعدة مستخدمين كبيرة، وهذا ما نسعى إليه في شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» التي أعلن المجمع عن إطلاقها أواخر ديسمبر الماضي، ونعمل جاهدين على تقديم شركات للمستثمرين تتصف بتلك الميزات المستقبلية.



مجموعة محمد هلال

وقال محمد هلال، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة محمد هلال»: «إن الاستثمار الجديد لمجموعته يعكس التزامها باستقطاب استثمارات نوعية خصوصاً في قطاعات المستقبل، معتبراً أن الرعاية الصحية والطب النفسي يشكلان حجر الأساس في الحفاظ على مجتمعنا واقتصادنا، وهو ما أظهرته جائحة كورونا التي دفعتنا للاستثمار في تسخير التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على صحتنا وسلامتنا العقلية والذهنية، حيث أثبتت الشركات الناشئة أنها رأس الحربة في الاستثمارات التقنية التي تدعم الاقتصاد والبشرية».

وأشار هلال إلى أنه يتطلع لأن تبلغ قيمة الشركة الإسبانية الجديدة التي استثمرت فيها مجموعته خلال الأربع سنوات القادمة ما بين 3-4 مليارات درهم، وأن تنطلق إلى العالمية من بوابة إمارة الشارقة، مؤكداً أن مجموعته تركز على الاستثمار في قطاعات تدعم إنتاج الفرد وطاقته المعنوية للارتقاء بإنتاجيته، حيث إن العاطفة هي نفط المستقبل، والذكاء الاصطناعي هو المحرك له، كاشفاً عن قرب الإعلان عن مجموعة جديدة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا لمجموعته لتدشن مرحلة نوعية من الاستثمارات المستقبلية لمجموعة محمد هلال.