شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبحث تطوير آليات التعاون التجاري مع أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أحمد جاويد، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، بمقر الاتحاد بأبوظبي. وأعرب الرميثي عن بالغ اعتزازه وتقديره للعلاقات التجارية الطيبة التي تجمع القطاع الخاص الإماراتي والأفغاني، مشيراً إلى استعداد أصحاب الأعمال الإماراتيين للقيام بشراكات واستثمارات بجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف خلال اللقاء، ضرورة تطوير وتفعيل آليات التعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال على الصعيد الثنائي، عبر التعريف بالقوانين والتشريعات الاستثمارية والمشاريع المشتركة والشراكات والتحالفات الوثيقة بين أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن قطاعات الأعمال الإماراتية تسعى دائماً إلى استثمار التطور الإيجابي الكبير في العلاقات بين البلدين، والذي تعكسه بعض الشراكات الاقتصادية القائمة، والزيارات المتبادلة على كل المستويات، ولاسيما في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين غرف الإمارات واتحاد الغرف الأفغاني، وإنشاء مجلس أعمال إماراتي – أفغاني مشترك.

من جانبه أكد السفير الأفغاني تطلع بلاده للتعاون مع غرف الإمارات في قطاعات المال والأعمال، نظراً للخبرة الإماراتية المتميزة في هذا المجال. فضلاً عن بحث فرص التعاون في عدد آخر من المجالات ذات الأولوية لبلاده خلال الفترة المقبلة.