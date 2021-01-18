12 ألف لوح شمسي على أسطح «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجرئة لـ«نخيل» المطور العقاري الرائد عالمياً، عن عقدها شراكة مع «توتال» عبر شركتها التابعة «توتال سولار ديستريبيوتيد جنريشن الشرق الأوسط» المتخصصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، وتوحيد جهودهما لتجهيز أسطح مباني «ابن بطوطة مول» و«سوق التنين» بألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وسوف يساعد حل الطاقة الشمسية الذي توفره «توتال» لـ«نخيل مولز» في إطار هذه الشراكة، على تقليل بصمتها الكربونية، وهو ما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبإمكان ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية توليد حوالي 9 «جيجا واط / ساعة» من الطاقة النظيفة مع تخفيض يُقدر بأكثر من 3500 طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. وسوف يتم تركيب ما مجموعه 12 ألف لوح طاقة شمسية كهروضوئية على مساحة تبلغ 35000 متر مربع.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز» في المناسبة: «نظراً للتركيز المتزايد على المناخ العالمي، فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل الحكومات مع القطاعين العام والخاص على استنباط حلول للطاقة النظيفة ضمن التخطيط الحضري. وكجزء من مواءمتنا المتواصلة لمساعي قيادتنا في دبي، إننا نلتزم في «نخيل مولز» بدعم جهود «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». ونحن نقوم بذلك من خلال شراكتنا مع «توتال» لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح «سوق التنين» و«ابن بطوطة مول» بهدف دعم الاقتصاد الدائري».

من جهته، قال مارين دي مونتبل، المدير الإداري لشركة «توتال سولار ديستريبيوتد جنريشن الشرق الأوسط»: إن مهمتنا تهدف إلى تمكين عملائنا من تحقيق أهداف الاستدامة التي يسعون إليها من خلال تقليل بصمتهم الكربونية عبر استخدام أنظمتنا الخاصة بالأسطح الكهروضوئية وأسقف مرائب السيارات الشمسية. ومن هذا المنطلق، فإن مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح بالشراكة مع نخيل مولز، يعد جزءاً من التزامنا الهادف إلى مواجهة التحديات المناخية عبر توفير المزيد من الطاقة مع انبعاثات أقل. إن هذه الخطوة تتماشى تماماً مع كل من استراتيجية النمو الطويلة الأجل التي نتّبعها وطموحنا في أن نصبح رائداً عالمياً في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تنفيذ المشروع في يناير الجاري، في حين أن مركزي التسوق سوف يواصلان عملهما بكامل طاقتهما كالمعتاد، من دون إحداث إزعاج يُذكر يطال العملاء.

