شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «سامسونج» تهوي بعد إدانة وريث المجموعة الكورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بمجموعة سامسونج الكورية الجنوبية في تعاملات الاثنين بعد أن ذكرت رويترز أن وريث سامسونج جاي واي لي قد تلقى حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف العام.

وتراجعت شركة سامسونج للإلكترونيات ذات الوزن الثقيل في الصناعة بأكثر من 4% في تعاملات الاثنين قبل أن تتعافى من بعض تلك الخسائر لتغلق على تراجع 3.75 %.

وانخفض سهم سامسونج C&T بأكثر من 7.49% بينما انخفض سامسونج للصناعات الثقيلة بنسبة 3.31%. ووجدت محكمة سيؤول العليا أن لي مذنب بالرشوة والاختلاس وإخفاء عائدات وفقاً لرويترز.

وقاد مؤشر كوسبي الأوسع في كوريا الجنوبية الخسائر بين الأسواق الرئيسية في المنطقة حيث انخفض 2.54%.

النمو الصيني

وتفاوت أداء الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ حيث تفاعل المستثمرون في المنطقة مع البيانات الاقتصادية الصينية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المطبوعة للربع الرابع.

وارتفعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني في تعاملات بعد الظهر، حيث ارتفع مؤشر شنجهاي المركب 1% بينما تقدم مكون شنتشن بنسبة 1.788%. ارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 0.86%.

وسجلت الصين ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، والذي يكاد يكون النمو الوحيد في عالم لا يزال يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا. وكانت توقعات الاقتصاديين بتسجيل الصين نمواً عند 2%.

الأسهم اليابانية

أغلقت أسهم طوكيو على انخفاض الإثنين وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.97 في المئة أو 276.97 نقطة ليغلق عند 28242.21 بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 في المئة أو 11.12 نقطة إلى 1845.49 نقطة.

وتعهد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان الاثنين بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة في عاصمة بلاده الصيف المقبل رغم المعارضة الشعبية المتزايدة لاستضافة الحدث الرياضي الكبير في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في البلاد.

وقال سوجا في كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة «سنمضي قدما وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم». (رويترز)

