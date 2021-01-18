الاقتصاد

الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 5 أسابيع بفعل قوة الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل قوة أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

 

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.75% إلى مستوي 24.03$ الأدنى منذ 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي  ، من مستوي الافتتاح عند 24.71$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.15$. 

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الفضة نسبة 2.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي ، وضعف الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس فى أوروبا ،وقيام الحكومات الأوروبية بتشديد إجراءات الإغلاق ، للحد من سرعة انتشار السلالة الجديدة للفيروس ،بالإضافة إلى تصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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