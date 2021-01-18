شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل الابتعاد عن ذروة 11 شهرا فى أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، بجانب تصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا".

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:28 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى الجلسة السابقة مستوي 412.46 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.7% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى أولى الخسائر الأسبوعية لعام 2021 ، بفعل تركيز المستثمرين على عمليات جني الأرباح.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع المرافق العامة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.1% ، فى ظل تراجع معظم أسهم الشركات الكبرى فى القطاع.

لا تزال أسواق المال العالمية تركز بشدة على تطورات انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا ، حيث تتصاعد وتيرة الإصابة بالعدوى فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى الصين البلد الذي تفشي خلالها الفيروس قبل انتشاره بعد ذلك إلى كل دول العالم.

فى الصين ، سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة أكبر زيادة يومية فى أكثر من عشرة أشهر، مع تضاعف الإصابات فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا.

وفى إيطاليا تتصاعد التوترات السياسية فى البلاد ، مع توقف مصير الحكومة الحالية على نتائج عمليات التصويت فى البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء من أجل الاستمرار فى السلطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7 % ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي الجديد عند 3,826.69 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.1%.