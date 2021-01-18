شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 7 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى 7 أسابيع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,803.32$ الأدنى منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,828.16$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,840.85$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة واحد بالمئة ،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء الدولار فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عشرة أشهر.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين قرابة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.95 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا ،وقيام الحكومات الأوروبية بتشديد إجراءات الإغلاق ، للحد من سرعة انتشار السلالة الجديدة للفيروس ،بالإضافة إلى تصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا.