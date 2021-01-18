بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر8 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5662 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر256 مليون سهم تمت عبر 9569 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار (نحو 2ر112 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر7 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4630 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر207 مليون سهم تمت عبر 6249 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار (نحو 19ر47 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر15 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6186 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر49 مليون سهم تمت عبر 3320 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 68ر64 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 50ر4794 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر147 مليون سهم تمت عبر 4059 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 2ر38 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (رماية) و(بريق) و(سكب ك) و(جياد) أما شركات (وطني) و(ارزان) و(بيتك) و(زين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ياكو) و(اركان) و(ايفا فنادق) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.