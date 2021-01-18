شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تُعين الأهلي كابيتال لطرح تابعة لها في السوق السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة الصناعات الأساسية "سابك" بتعيين شركة الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال الكيماويات المتخصصة.

وحسب وكالة رويترز فإن سابك تبحث أيضًا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية، وأن إتش إس بي سي وجي بي مورجان من بين البنوك التي ستكون في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

وكانت سابك قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وأنها تتحدث مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.

ويدر تخصص الكيماويات الذي قامت سابك بوضعه في وحدة منفصلة حوالي 2 مليار دولار من الإيرادات السنوية.

وكانت شركة كامكو إنفست، قد ذكرت في تقرير حديث لها، إن السعودية تصدرت قائمة أعلى حصيلة من عائدات الاكتتابات العامة الأولية المدرجة إقليمياً في العام 2020، حيث استحوذت على نسبة 78% من إجمالي الإصدارات بقيمة 1.45 مليار دولار.

وذكر التقرير أن العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية تراجع إلى 7 إصدارات في العام 2020 مقابل 12 إصداراً في العام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 4 من أصل 7 اكتتابات عامة أولية لدول مجلس التعاون الخليجي في السوق المالية السعودية "تداول".

وكانت سابك قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية".

وقالت سابك، إن توسيع نطاق المشروع سيتم من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وحققت سابك ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 47.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بعد تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 740 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.