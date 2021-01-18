شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة 11 شهرا بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الطلب العالم على الوقود ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 51.78$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.11$، وسجل أعلى مستوي عند 52.45$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 54.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 54.92$ ، وسجل أعلى مستوي عند 55.18$.

عند تسوية الجمعة ،فقد الخام الأمريكي قرابة 3% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية فى 2021 ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 53.90$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% ، مع استمرار التصحيح من مستوي 57.40$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 1.75% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال العام الجديد ،بفعل عمليات التصحيح من مستويات مرتفعة ، بجانب تجدد مخاوف الطلب فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للوقود فى العالم".

فى الصين ، سجلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة أكبر زيادة يومية فى أكثر من عشرة أشهر، مع تضاعف الإصابات فى مقاطعة "هيلونغجيانغ" الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا.

وتمثل تلك الزيادة الحد الأقصى للأسبوع الذي أدي إلى فرض العزل الصحي الكامل على أكثر من 28 مليون شخص فى مقاطعة "هوبي" منذ ثمانية أشهر تقريبا.

وفى نفس الإطار أعلنت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة للحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "سريعة الانتشار" التي تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.

وقالت شركة "أر بي سي " كابيتال ماركتس إن سوق النفط يعيش نشوة لا لبس فيها ، لكن مؤشرات السوق من أسيا مختلطة ،وأضافت الصين المحرك العالمي لنمو الطلب على النفط تشهد تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 12 منصة ، فى سابع زيادة أسبوعية على التوالي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 287 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.