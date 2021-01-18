شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا ، وتصاعد التوترات السياسية فى إيطاليا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2062$ الأدنى منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2082 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2086$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.65% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية فى 2021 ،بعد الكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة فى الولايات المتحدة.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ركز المستثمرين خلال الأسبوع الماضي ، على شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة بعد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020 ،وتسجيله أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.184%.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.93 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة فى أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا ،وقيام الحكومات الأوروبية بتشديد إجراءات الإغلاق ، للحد من سرعة انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

وفى إيطاليا تتصاعد التوترات السياسية فى البلاد ، مع توقف مصير الحكومة الحالية على نتائج عمليات التصويت فى البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء من أجل الاستمرار فى السلطة.