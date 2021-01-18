الاقتصاد

شهية الشراء تحلّق بالأسهم.. مكاسب قوية لمؤشر أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر 

قادت شهية الشراء الأسهم الإماراتية نحو مكاسب إضافية وسط مزيد من الاختراقات فصعد مؤشر سوق أبوظبي 3.97% إلى مستوى 5489 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.15% إلى 2726 نقطة. أما أبرز الارتفاعات فكانت لأسهم: 

  • أبوظبي الأول 7.43%
  • الدار العقارية 3.09%
  • أبوظبي التجاري 4.8%
  • إعمار العقارية 1.5%
  • سوق دبي المالي 6.14%
  • الامارت دبي الوطني 0.87%
  • دبي الإسلامي 0.8%

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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