شكرا لقرائتكم خبر عن شهية الشراء تحلّق بالأسهم.. مكاسب قوية لمؤشر أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت شهية الشراء الأسهم الإماراتية نحو مكاسب إضافية وسط مزيد من الاختراقات فصعد مؤشر سوق أبوظبي 3.97% إلى مستوى 5489 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.15% إلى 2726 نقطة. أما أبرز الارتفاعات فكانت لأسهم: