شكرا لقرائتكم خبر عن شهية الشراء تحلّق بالأسهم.. مكاسب قوية لمؤشر أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر
قادت شهية الشراء الأسهم الإماراتية نحو مكاسب إضافية وسط مزيد من الاختراقات فصعد مؤشر سوق أبوظبي 3.97% إلى مستوى 5489 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.15% إلى 2726 نقطة. أما أبرز الارتفاعات فكانت لأسهم:
- أبوظبي الأول 7.43%
- الدار العقارية 3.09%
- أبوظبي التجاري 4.8%
- إعمار العقارية 1.5%
- سوق دبي المالي 6.14%
- الامارت دبي الوطني 0.87%
- دبي الإسلامي 0.8%