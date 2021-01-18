شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي تعتزم إنشاء أول مستودع رأسي متعدد الطوابق بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية أنها تستعد بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير أول مستودع رأسي متعدد الطوابق لخدمة قطاع السيارات في المنطقة التخزينية في ميناء عبدالله.

ويعتبر نظام التخزين الرأسي متعدد الطوابق بديلاً لخدمات التخزين التقليدية في الساحات المفتوحة، حيث يعزز من استخدام المساحات بأفضل صورة ممكنة، الأمر الذي سيزيد من السعة دون الحاجة إلى استخدام مساحات سطحية إضافية، بحسب صحيفة "الراي".

وسيخفض هذا النظام عند تشغيله تكلفة التخزين على العملاء والدولة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي "أجيليتي" المستمرة لتطوير منشآتها وتعزيز خدماتها بالحلول والتقنيات الحديثة، وبكل ما يعود بالنفع على المستثمرين والعملاء.

وسيُعزَّز المبنى الجديد في ميناء عبدالله بأرقى المعايير العالمية للبناء، وأحدث النظم الرقمية للأمن والمراقبة، وخدمات القيمة المضافة الأخرى.

وكانت شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة بسوق الكويت المالي، وقعت عقدا في نهاية العام الماضي لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.