شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق شركة لتطوير المشاعر المقدسة برأسمال مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق "شركة كِدانة للتنمية والتطوير"، لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.

وأشارت الهئية في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن شركة "كدانة" تعد أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأنشئت لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرّح مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعيين حاتم بن حامد مؤمنة رئيساً تنفيذياً للشركة بالإضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020.

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.