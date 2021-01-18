شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يعلن عن إدراج وتداول وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع الثلاثاء المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت السوق المالية السعودية "تداول"، إنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول كصندوق استثمار مغلق متداول في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الصندوق سيكون برمز تداول 4700 وبالرمز الدولي SA1560529E57 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كما أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول.

وسيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة الجزيرة كابيتال، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح والمنتهية في 24 ديسمبر 2020.

واستقطب الصندوق، على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أنها بصفتها مديراً للطرح، ستقوم بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه السابع من يناير 2021.