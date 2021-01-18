شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثاني على التوالي، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.27% بما يعادل -23.78 نقطة، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، طيلة ثبات الدعم المحوري 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,737.20 ومستوى المقاومة 9,000.00.