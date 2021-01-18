شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.89% بما يعادل -0.44 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.52، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.04 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 25.04.