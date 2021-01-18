شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتراجع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.14 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليظل بذلك مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.12، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.12 ومستوى المقاومة 19.40.