شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ ينخفض بصورة تكتيكية – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.50% بما يعادل -0.22 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.10 ومستوى المقاومة 15.86.