شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت الجوف (3091) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.40% ليكسب السهم نحو 16 هللة، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 11.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 12.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.18 ومستوى المقاومة 12.36.