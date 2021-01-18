شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يستعد لكسر دعم مهم – تحليل صباحي – 18-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني المؤشر من الضغط السلبي المتواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -12.32 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 3,068.64، ليستهدف مستوى الدعم المهم 2,964.83 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 2,964.83 ومستوى المقاومة 3,068.64.